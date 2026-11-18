В Оренбуржье увеличат штрафы за несанкционированные надписи и трафаретную рекламу
В Оренбургской области рассмотрели законопроект, по которому предлагается увеличить размеры административных штрафов по статьям закона «Об административных правонарушениях в Оренбургской области». Штрафы касаются не только тех, кто портит стены несанкционированными надписями и трафаретной рекламой, но и владельцев зданий или помещений, если они вовремя не убирают такие надписи. Об том сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.
Согласно проекту, для граждан штрафы составят от 1 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 до 90 тыс. руб. За исполнением норм проследят административные комиссии в городах и поселениях.
Законопроект рекомендовано принять одновременно в двух чтениях. Нововведения начнут действовать со дня официального опубликования закона.