В Оренбургской области рассмотрели законопроект, по которому предлагается увеличить размеры административных штрафов по статьям закона «Об административных правонарушениях в Оренбургской области». Штрафы касаются не только тех, кто портит стены несанкционированными надписями и трафаретной рекламой, но и владельцев зданий или помещений, если они вовремя не убирают такие надписи. Об том сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.