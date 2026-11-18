Суд разрешил Смольному изъять недвижимость у трех предпринимателей под ШМСД
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) об изъятии двух земельных участков и нежилого здания на улице Салова во Фрунзенском районе. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Недвижимость принадлежит предпринимателям Валентину и Анне Заниным, а также Надежде Буниной. Речь идет о двух участках общей площадью около 3,6 тыс. кв. м и пятиэтажном здании площадью 5,18 тыс. кв. м. В качестве компенсации владельцам предложили в общей сложности около 327,3 млн рублей.
Изъятие связано со строительством Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Трасса должна соединить Западный скоростной диаметр с КАД, обойти центр Петербурга и связать южные и восточные районы города с Ленинградской областью. Общая протяженность магистрали составит более 30 км, а движение по ней будет платным.
Участки на Салова находятся в районе стыка второго и третьего этапов проекта. Второй этап протяженностью около 2 км пройдет от Витебского проспекта до Софийской улицы. Третий продолжит трассу в сторону Глухоозерского шоссе и улицы 2-й Луч. В его составе предусмотрено пересечение улицы Салова. Строительство второго этапа началось в марте 2026 года, завершить работы по основным участкам магистрали планируют в 2029-2031 годах.