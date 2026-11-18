Недвижимость принадлежит предпринимателям Валентину и Анне Заниным, а также Надежде Буниной. Речь идет о двух участках общей площадью около 3,6 тыс. кв. м и пятиэтажном здании площадью 5,18 тыс. кв. м. В качестве компенсации владельцам предложили в общей сложности около 327,3 млн рублей.