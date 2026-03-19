Госстройнадзор выдал разрешение на строительство второго этапа ШМСД

Компания «Широтная Магистраль Северной Столицы» (входит в структуру ВТБ, — Ъ) получила разрешение Госстройнадзора на строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участок протяженностью почти 2 км пройдет в Московском районе города — от развязки на Витебском проспекте до улицы Софийской с последующим выходом на КАД. Новая шестиполосная трасса, рассчитанная на скорость движения до 120 км/ч, на 76% будет состоять из эстакад.

Проект призван решить проблему перегруженности центра города, вывести транзитные потоки на скоростные магистрали и обеспечить связь южных, восточных районов Петербурга с Ленобластью.

Общая протяженность ШМСД составит 27,4 км, из которых 14,2 км приходятся на территорию города. Концессионер отвечает за возведение этапов со второго по четвертый суммарной длиной 14,1 км, генеральным подрядчиком выступает АО «Бамтоннельстрой-Мост».

В компании «Широтная Магистраль Северной Столицы» заявили, что в 2026 году проект входит в активную фазу строительства по всем трем этапам. Стоимость работ определена концессионным соглашением и в общей сложности составляет 241 млрд рублей, включая капитальный грант в размере 159,2 млрд рублей.

Завершить строительство второго этапа планируется к 2029 году, полностью реализуют проект спустя два года. Новая магистраль сможет пропускать до 100 тысяч автомобилей в сутки, что даст мощный импульс развитию всей агломерации.

Александра Хренкова