В течение сезона в городе работали 144 причала, в том числе 25 городских. Наиболее востребованными оставались прогулочные маршруты по центральным рекам и каналам, а также скоростные рейсы на «Метеорах» и катамаранах в Петергоф и Кронштадт. Речной вокзал принял более 170 тыс. пассажиров круизных теплоходов.