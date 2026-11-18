В Петербурге закрыли навигацию для маломерных судов
В Петербурге завершилась навигация для маломерных судов. С 23:59 17 ноября реки и каналы города закрыты для их движения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
В течение сезона в городе работали 144 причала, в том числе 25 городских. Наиболее востребованными оставались прогулочные маршруты по центральным рекам и каналам, а также скоростные рейсы на «Метеорах» и катамаранах в Петергоф и Кронштадт. Речной вокзал принял более 170 тыс. пассажиров круизных теплоходов.
За соблюдением правил на воде следила патрульная служба Агентства внешнего транспорта. Комитет по транспорту вместе с другими ведомствами провел более 100 рейдов, в ходе которых выявили свыше 1 тыс. нарушений.
Ранее сообщалось, что сезон оказался непростым для владельцев коммерческих маломерных судов: из-за ограничений на проход под разведенными мостами их доходы сократились примерно на 20%. Зимой городской причал у Петропавловской крепости продолжит работу — он будет принимать суда ледового класса и на воздушной подушке. Подготовку к следующей навигации планируют обсудить на пресс-конференции 24 ноября.