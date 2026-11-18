Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно решили убрать из повестки заседания 18 ноября вопрос о корректировке городского закона о налогах и сборах. Инициатива предусматривала, в том числе, повышение ставки налога по упрощенной системе налогообложения. Для предпринимателей, использующих метод расчета налога по схеме «доходы минус расходы», собирались поднять ставку с 7% до 15%.