Петербургские депутаты сняли с повестки вопрос о повышении налогов для МСП
Об этом просил губернатор Александр Беглов
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно решили убрать из повестки заседания 18 ноября вопрос о корректировке городского закона о налогах и сборах. Инициатива предусматривала, в том числе, повышение ставки налога по упрощенной системе налогообложения. Для предпринимателей, использующих метод расчета налога по схеме «доходы минус расходы», собирались поднять ставку с 7% до 15%.
Накануне заседания губернатор Петербурга Александр Беглов направил обращение спикеру городского парламента Александру Бельскому с просьбой отложить рассмотрение законопроекта для дополнительной проработки. Глава города объяснил, что к нему начали поступать обращения предпринимателей, выступающих против повышения ставки.
Председатель бюджетно-финансового комитета парламента Денис Четырбок заявил, что вернуться к инициативе намерены на следующем заседании. Документ предусматривает также корректировку других положений о налогах и сборах, например, связанных с дорогостоящим имуществом.
Отметим, в скором времени Государственная дума намерена рассмотреть инициативу об ограничении полномочий регионов по установлению льготной налоговой ставки для малого и среднего бизнеса.