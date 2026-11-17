В Санкт-Петербурге задержали троих местных жителей, подозреваемых в избиении мужчины и его сына в Приморском районе. Возраст задержанных — от 20 до 28 лет. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.