В Петербурге задержали троих подозреваемых в избиении отца и сына
В Санкт-Петербурге задержали троих местных жителей, подозреваемых в избиении мужчины и его сына в Приморском районе. Возраст задержанных — от 20 до 28 лет. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.
По данным ведомства, троих мужчин задержали следователи совместно с сотрудниками полиции. Их подозревают в хулиганстве. Сейчас фигуранты доставлены в следственный отдел.
«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлено обвинение»,— уточнили в ведомстве.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивала участников нападения на мужчину и его несовершеннолетнего сына. Инцидент произошел ночью 15 ноября на Богатырском проспекте.