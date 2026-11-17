Лавров пошутил про забытый вопрос и рассмешил журналистов
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции пошутил, что из-за волнения забыл вопрос журналиста, чем вызвал смех в зале. Шутка прозвучала на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.
«Я так взволнован, что забыл первый ваш вопрос», — сказал министр. Реплика главы дипломатического ведомства развеселила представителей СМИ, освещавших мероприятие, передает «РИА Новости».
Перед этим журналист задал вопрос министру и сразу отметил заявления экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, как Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку. Сам корреспондент заявил, что выпивал с господином Лавровым и не считает это пыткой.