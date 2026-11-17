Перед этим журналист задал вопрос министру и сразу отметил заявления экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, как Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку. Сам корреспондент заявил, что выпивал с господином Лавровым и не считает это пыткой.