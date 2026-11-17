Кроме того, под удар попали предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. Среди них Минобороны назвало компанию «Техно-Линкс», занимавшуюся производством и сборкой ударных беспилотников из иностранных компонентов, а также завод «Укрпластик», выпускавший детали для таких аппаратов. Для поражения объектов применялись средства наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.