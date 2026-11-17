Минобороны: ВС РФ ударили по мостам «Южный» и «Северный» в Киеве
Российские военные нанесли удары по двум мостам в Киеве, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для транспортировки военных грузов. Речь идет об автомобильном и железнодорожном мостах «Южный», а также автомобильном мосте «Северный». Об этом говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, под удар попали предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. Среди них Минобороны назвало компанию «Техно-Линкс», занимавшуюся производством и сборкой ударных беспилотников из иностранных компонентов, а также завод «Укрпластик», выпускавший детали для таких аппаратов. Для поражения объектов применялись средства наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.
В Черкасской области, согласно сообщению ведомства, атаке подверглось предприятие «Оризон-Навигация». В Днепропетровской области целями стали Южный машиностроительный завод имени Макарова, производство твердого ракетного топлива «Софрахим» в Павлограде и электроподстанция напряжением 330 кВ. В Харьковской области Минобороны сообщило о поражении ТЭЦ-5.