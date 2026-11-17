Инцидент произошел 16 ноября в домашнем матче «Локомотива» с «Сочи», который завершился победой ярославцев со счетом 3:0. На 47-й минуте встречи нападающий гостей Дмитрий Овчинников ударил Каюмова в голову. После этого форвард «Локомотива» вступил с ним в драку. Овчинников получил двухминутное удаление, а Каюмов — пятиминутный штраф и удаление до конца игры.