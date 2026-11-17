Форвард «Локомотива» Каюмов пропустит матч с ЦСКА
Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов не сыграет в матче с ЦСКА из-за дисквалификации на одну игру за драку. Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
Комитет оставил без изменений наказание, наложенное на хоккеиста по п. 3.7 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ («Агрессор в драке»). Помимо дисквалификации, Каюмову назначен денежный штраф.
Инцидент произошел 16 ноября в домашнем матче «Локомотива» с «Сочи», который завершился победой ярославцев со счетом 3:0. На 47-й минуте встречи нападающий гостей Дмитрий Овчинников ударил Каюмова в голову. После этого форвард «Локомотива» вступил с ним в драку. Овчинников получил двухминутное удаление, а Каюмов — пятиминутный штраф и удаление до конца игры.
После матча главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов отметил, что хоккеисту следовало сдержать эмоции, однако признал, что реакцию Каюмова можно понять.
Следующую игру ярославская команда проведет 18 ноября против ЦСКА.