Ранее Кая Каллас сообщила, что ЕС мог бы использовать данные о российских военных для запрета им въезда на территорию союза. Она допустила, что получить информацию несложно, поскольку все хранится в цифровом формате, и сослалась на «очень хороших специалистов разведки».