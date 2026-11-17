Песков назвал неудачными слова Каллас о краже данных бойцов СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о краже цифровых данных об участниках СВО.
«Я думаю, это очередное неловкое заявление госпожи Каллас, неудачное, которое лишний раз, наверное, показывает уровень ее квалификации», — сказал господин Песков телеканалу «Звезда».
Ранее Кая Каллас сообщила, что ЕС мог бы использовать данные о российских военных для запрета им въезда на территорию союза. Она допустила, что получить информацию несложно, поскольку все хранится в цифровом формате, и сослалась на «очень хороших специалистов разведки».