После продлившегося менее получаса заседания Рустам Шарипов впервые встретился с журналистами в Ситуационном центре администрации Уфы. Он рассказал, что с 1 июня успел пообщаться с жителями и объехать территорию всего города. Новый глава администрации заверил, что не ставит перед собой задачи поменять всю команду, хотя напомнил, что кадровые перестановки уже начались (в начале ноября администрацию покинули несколько чиновников, в том числе вице-мэров и начальников управлений. — «Ъ»).