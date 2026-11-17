Временный мэр стал постоянным
Рустама Шарипова назначили сити-менеджером Уфы
Депутаты горсовета Уфы выбрали главу администрации города. Им ожидаемо стал 44-летний Рустам Шарипов. Его кандидатуру поддержали 27 городских депутатов. В первой речи после избрания он был краток и благодарен, гораздо словоохотливей сити-менеджер оказался, впервые беседуя с журналистами в новом статусе. В частности, господин Шарипов пообещал слушать мнения уфимцев.
К 10 утра, когда должно было начаться заседание горсовета Уфы, в зале присутствовали 28 из 34 депутатов. Спустя пять минут к ним присоединились спикер горсовета Марат Васимов, глава Башкирии Радий Хабиров, спикер Курултая Андрей Назаров, премьер-министр Александр Шельдяев, а также руководитель администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев и куратор внутренней политики в той же администрации Данияр Абдрахманов.
Возглавлявший конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост сити-менеджера господин Абдрахманов поднялся к трибуне с места в зале и доложил: желание участвовать в конкурсе изъявили 12 человек, прием документов прошли пятеро, а в экзаменах участвовали четверо, так как пятый отказался от дальнейшей борьбы. Оставшиеся четверо на экзаменах рассказали о своем видении социально-экономического развития Уфы и структуры администрации, чем комиссия осталась довольна, всех рекомендовав к итоговому голосованию.
«По совокупности критериев и требований», а также с учетом «квалификации, управленческих и коммуникативных компетенций», первое место в рейтинге занял исполняющий обязанности сити-менеджера Уфы Рустам Шарипов, второе — первый замглавы администрации Стерлитамака Артур Гафаров, третье — депутат Курултая Башкирии Эдуард Сардаров, четвертое — гендиректор ООО «Газ-Сервис» Рустам Хафизов.
Спикер Марат Васимов предложил голосовать за кандидатов по очереди в соответствии с позицией в рейтинге. Отдать голос можно было только одному претенденту. Предполагавшаяся процедура потеряла смысл менее чем минуту спустя, когда Рустама Шарипова поддержали 27 депутатов, а двое воздержались. До вотума доверия другим кандидатам дело попросту не дошло.
С нескрываемым волнением, но без напечатанного на бумаге текста новый сити-менеджер после голосования выступил с трибуны горсовета емко и с благодарностью за доверие, в первую очередь — к Радию Хабирову. Именно руководитель республики в конце мая, когда в Уфе разгорались уголовные дела в отношении действовавшего тогда мэра Ратмира Мавлиева, пригласил Рустама Шарипова из Хайбуллинского района в столицу республики исполнять обязанности главы администрации.
Глава Башкирии в очередной раз заверил всех в опыте нового мэра (тот ранее возглавлял Бурзянский и Хайбуллинский районы. — «Ъ») и отметил, что за несколько месяцев он освоился в городском хозяйстве. Рустаму Шарипову, рассказал господин Хабиров, придется работать в очень напряженных условиях.
Его задачи совпадают с теми, что глава региона поставил новому созыву горсовета на первом его заседании в начале октября: благоустройство скверов и парков, восстановление улицы Октябрьской революции, обеспечение новых микрорайонов школами и детсадами, подготовка к саммиту ШОС, поддержка СВО, защита критических объектов от вражеских атак.
После продлившегося менее получаса заседания Рустам Шарипов впервые встретился с журналистами в Ситуационном центре администрации Уфы. Он рассказал, что с 1 июня успел пообщаться с жителями и объехать территорию всего города. Новый глава администрации заверил, что не ставит перед собой задачи поменять всю команду, хотя напомнил, что кадровые перестановки уже начались (в начале ноября администрацию покинули несколько чиновников, в том числе вице-мэров и начальников управлений. — «Ъ»).
Ответ нашелся и на вопрос «Ъ» о том, планирует ли мэрия искать дополнительные источники пополнения городского бюджета в условиях зависимости от республиканской казны: «Да, мы этим уже активно занимаемся. Нет такой задачи, чтобы организовать условные поборы, но есть много решений, которые позволяют нам увеличивать доходную часть бюджета, но, конечно, нужно оптимизироваться и в части расходной части. В условиях таких живем».
Вести диалог с горожанами новоиспеченный глава администрации планирует с помощью приемов граждан и соцсетей, а также намерен встречаться с ними на улицах. Мнение жителей будет учитываться и при разговоре с застройщиками, пообещал сити-менеджер.