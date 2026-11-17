«Деметра-холдинг» может сократить штат вдвое на фоне приостановки работы зерновых терминалов
«Деметра-холдинг» проводит сокращение сотрудников, в результате которого численность персонала может уменьшиться вдвое. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в компании.
По информации издания, сокращения затронули в том числе топ-менеджеров холдинга. Они связаны с приостановкой работы зерновых терминалов на Черном море и назначением новых руководителей. По словам одного из источников, кадровые изменения проводятся по рекомендации одного из недавно назначенных топ-менеджеров.
«Деметра-холдинг» владеет 100% Новороссийского зернового терминала, 35,3% Новороссийского комбината хлебопродуктов и 50% Зернового терминального комплекса «Тамань» в Краснодарском крае.
В пресс-службе холдинга заявили, что, несмотря на временные ограничения в работе глубоководных терминалов, коллективы Зернового терминального комплекса «Тамань» и Новороссийского зернового терминала будут сохранены.
В августе 2026 года в результате атаки БПЛА была повреждена инфраструктура Новороссийского комбината хлебопродуктов. Из-за этого отгрузку продукции временно приостановили.