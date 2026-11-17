По информации издания, сокращения затронули в том числе топ-менеджеров холдинга. Они связаны с приостановкой работы зерновых терминалов на Черном море и назначением новых руководителей. По словам одного из источников, кадровые изменения проводятся по рекомендации одного из недавно назначенных топ-менеджеров.