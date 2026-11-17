Площади на объекте будут загружены полностью — комплекс обеспечит возможность складирования, кратковременного хранения и распределения товаров с использованием высотных стеллажных систем. Появление второго склада обеспечит трудоустройство 3 тыс. человек. «Мы получили очень хорошую поддержку со стороны властей при реализации этого проекта. Если бы ее не было, мы бы не смогли приступить к строительству второй очереди комплекса, которое уже ведется. Произошла синергия частных инвестиций и государственной поддержки, благодаря чему появилась возможность двигаться дальше, и будет создано еще 90 тыс. кв. м складских площадей»,— сказал генеральный директор ООО «Промспецстрой» Александр Широченко.