В строительство логокомплекса «Петровский» на Урале инвестируют 5,5 млрд рублей
В Свердловской области строится транспортно-логистический комплекс «Петровский»: в данный момент построен склад площадью 33 тыс. кв. м, на втором этапе строительства планируется создать еще 65 тыс. кв. м. Общая сумма инвестиций составит 5,5 млрд руб., из них на сегодня освоено 1,5 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. Комплекс начал работать в техническом режиме.
Площади на объекте будут загружены полностью — комплекс обеспечит возможность складирования, кратковременного хранения и распределения товаров с использованием высотных стеллажных систем. Появление второго склада обеспечит трудоустройство 3 тыс. человек. «Мы получили очень хорошую поддержку со стороны властей при реализации этого проекта. Если бы ее не было, мы бы не смогли приступить к строительству второй очереди комплекса, которое уже ведется. Произошла синергия частных инвестиций и государственной поддержки, благодаря чему появилась возможность двигаться дальше, и будет создано еще 90 тыс. кв. м складских площадей»,— сказал генеральный директор ООО «Промспецстрой» Александр Широченко.
Комплекс посетил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он отметил, что логистический потенциал региона оценивается в 4,8 млн кв. м площадей, при этом в 2025 году Средний Урал стал одним из лидеров в стране по вводу складской недвижимости.