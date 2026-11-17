Компенсацию ущерба распространят на жилье
Смольный предусмотрит выплаты за утрату или повреждение квартир при терактах
В Петербурге будут выплачивать средства горожанам, потерявшим жилье, или тем, чьи квартиры пострадали от терактов, в том числе при их пресечении, а также чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Проект соответствующего постановления городского правительства был вынесен на антикоррупционную экспертизу. В зависимости от ущерба город будет компенсировать либо приобретение или строительство нового жилья, либо капремонт старого. Юристы отмечают, что проект документа описывает исчерпывающий порядок получения выплат и, несмотря на то, что размер компенсации будет рассчитываться исходя из нормативных показателей, это «больше, чем ничего».
С 14 до 27 ноября проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу, указано на сайте Смольного. Документ предусматривает выплаты на покупку или строительство, а также капитальный ремонт жилья взамен утраченного или поврежденного. При расчете размера компенсации власти города будут отталкиваться от средней рыночной стоимости одного квадратного метра и соответствующей площади нового жилья. Площадь определяется с учетом нормы: 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина, 42 кв. м для семьи из двух человек, 18 кв. м на каждого члена семьи из трех и более человек, но не более общей площади либо соответствующей доли общей площади утраченного жилого помещения. Кроме того, выплату корректируют, если у человека есть доля в ином пригодном жилом помещении. Выплата на капитальный ремонт будет определяться от площади поврежденного жилого помещения или доли в нем и стоимости капремонта одного квадратного метра, установленной Минстроем.
Заявления на компенсацию будут принимать администрации районов, утверждать списки — районная межведомственная комиссия, сводный список — Жилищный комитет Смольного и губернатор. Предполагается, что выплата однократная и будет выдаваться на одно помещение. При покупке компенсация выплачивается после регистрации права собственности на новое жилое помещение, при долевом строительстве — через счет эскроу застройщику, при ИЖС — подрядчику. Разницу с ценой договора гражданин доплачивает сам, неиспользованный остаток не выплачивается.
Порядок рассмотрения заявлений предполагает три рабочих дня на проверку документов от заявителя, 10 дней — на составление списков района, 10 дней — на сводный список. После получения уведомления о предоставлении выплаты гражданин в течение 10 рабочих дней должен подать заявление на перечисление средств с указанием одного из перечисленных выше способов получения жилья (долевое строительство, ИЖС, покупка готового жилья, ремонт существующего). На перечисление средств отводится пять дней с момента подтверждения достаточности предоставленной документации и соблюдения условий выплаты при наличии доведенных бюджетных лимитов, говорится в проекте документа.
На прошлой неделе губернатор Александр Беглов утвердил правила компенсации людям, раненным при терактах, семьям погибших, а также выплат за потерю имущества, за исключением жилья. Новое постановление правительства Санкт-Петербурга создает механизм компенсационных выплат гражданам в случае повреждения или утраты жилых помещений в результате террористических актов, в том числе атак БПЛА. «Порядок предоставления выплат прописан достаточно детально. Право на получение выплаты прямо связано с юридической квалификацией события как террористического акта или пресечением теракта»,— уточняет адвокат, старший юрист юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Роман Костенко.
Возмещение предлагается осуществлять только при соблюдении ряда условий и исключительно по нормативам, так что речь не идет о компенсациях, сопоставимых с рыночной стоимостью жилья, добавляет партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям юрфирмы «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. Чтобы получить выплату, заявителя сначала должны включить в список на возмещение. Кроме этого, уже после одобрения выплаты властями в договоре купли-продажи должно быть указано, что часть платежа пойдет из денег от возмещения. Это создает ситуацию, когда покупать замещающее жилье нужно, только дождавшись соблюдения всех формальностей, обращает внимание юрист. «Однако даже такие выплаты — это больше чем ничего»,— дает оценку Дмитрий Некрестьянов.