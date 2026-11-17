С 14 до 27 ноября проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу, указано на сайте Смольного. Документ предусматривает выплаты на покупку или строительство, а также капитальный ремонт жилья взамен утраченного или поврежденного. При расчете размера компенсации власти города будут отталкиваться от средней рыночной стоимости одного квадратного метра и соответствующей площади нового жилья. Площадь определяется с учетом нормы: 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина, 42 кв. м для семьи из двух человек, 18 кв. м на каждого члена семьи из трех и более человек, но не более общей площади либо соответствующей доли общей площади утраченного жилого помещения. Кроме того, выплату корректируют, если у человека есть доля в ином пригодном жилом помещении. Выплата на капитальный ремонт будет определяться от площади поврежденного жилого помещения или доли в нем и стоимости капремонта одного квадратного метра, установленной Минстроем.