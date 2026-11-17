ООО «Сервис Недра» зарегистрировано в Энгельсе в 2020 году. Компания работает в сфере добычи нерудных материалов. Фирма была основана Алексеем Романенковым (он все еще значится директором), а августе 2025 года перешла Елене Романенковой. В 2025 году выручка достигла 485 млн руб., а чистая прибыль упала до 5,6 млн руб. По состоянию на 1 октября у компании есть налоговая задолженность 6,2 млн руб. В июле этого года ФНС обратилась в суд с иском о банкротстве ООО «Сервис Недра», а в августе ИП Ольга Фомина объявила об аналогичном намерении. Сумма требований налоговой на тот момент составляла 8,57 млн руб. Однако к заседанию организация частично погасила долг, он сократился до 979 тыс. руб., что ниже порога в 2 млн, необходимого для запуска процедуры. Суд отказал ФНС во введении наблюдения и оставил заявление без рассмотрения. Апелляция 14 октября оставила это определение в силе, отклонив жалобу госпожи Фоминой, которая ссылалась на другие долги компании, включая исполнительные производства на 28,1 млн и 9,7 млн руб. Согласно решению, заявление предпринимателя осталось в производстве и будет рассмотрено отдельно.