Глава СКР запросил доклад по делу о мошенничестве при получении субсидии на приобретение жилья в Оренбуржье

По данным ведомства, в соцмедиа сообщается, что члены многодетной семьи с двойным гражданством получили субсидию на строительство жилого дома в Сакмарском районе. После этого они приобрели доли в недвижимости, расположенной в Оренбурге, то есть допустили нецелевое расходование средств. Такие действия позволили им вновь получить статус нуждающихся в жилом помещении.