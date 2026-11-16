Глава СКР запросил доклад по делу о мошенничестве при получении субсидии на приобретение жилья в Оренбуржье
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с субсидией на приобретение жилья многодетной семьей в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
По данным ведомства, в соцмедиа сообщается, что члены многодетной семьи с двойным гражданством получили субсидию на строительство жилого дома в Сакмарском районе. После этого они приобрели доли в недвижимости, расположенной в Оренбурге, то есть допустили нецелевое расходование средств. Такие действия позволили им вновь получить статус нуждающихся в жилом помещении.
По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).