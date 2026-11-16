Прокуратура: подросток-руфер упал в вентиляционную шахту в Тюмени
В Тюмени подросток упал в вентиляционную шахту одного из домов. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Установлено, что подросток приехал из Челябинска в гости к другу и, по словам последнего, занимался руфингом — забирался на крыши зданий.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.
По факту произошедшего прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала проверку.
«Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании и территориальных ведомств системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.
Кроме того, прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после происшествия.