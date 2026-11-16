Эксперт: опыт краснодарских школ можно учесть при создании образовательного ИИ
Минпросвещения РФ планирует представить специализированную нейросеть для школ до конца учебного года. При разработке такого ИИ можно учесть опыт образовательных учреждений Краснодара, где искусственный интеллект уже используют в отдельных занятиях, считает эксперт по применению ИИ в бизнесе Елена Никульшина.
По ее словам, школьная нейросеть должна отличаться от универсальных сервисов работой с проверенными учебными материалами: «Модель должна указывать источники, на которые опирается при подготовке ответа, и учитывать возраст учеников». Помимо этого, важно предусмотреть возможность для педагогов сообщать об ошибках непосредственно в сервисе.
В качестве примера краснодарской практики госпожа Никульшина приводит два случая. В октябре 2026 года шестиклассники школы № 19 познакомились с применением ИИ в 3D-моделировании в Кванториуме. Учитель английского языка школы №17 представила на городском семинаре задания с использованием ИИ на основе сцен из ситкомов.
Эксперт также указывает, что нейросеть может помочь педагогам при подготовке уроков и проверке знаний: предлагать планы занятий, упражнения разной сложности и задачи для закрепления материала, а при проверке ответов — указывать на ошибки и собирать статистику по классу. При этом итоговую оценку должен выставлять учитель.
Отдельно Елена Никульшина обращает внимание на самостоятельность школьников: нейросеть может давать подсказки к отдельным этапам решения, однако первая попытка и итоговый ответ должны оставаться за учеником.
Необходимыми условиями внедрения ИИ в школах эксперт называет защиту персональных данных и техническую готовность учреждений. В мае 2026 года «Кубанские новости» сообщали, что в рамках соглашения с «Ростелекомом» беспроводными сетями оснастили 94 школы Краснодарского края.
Актуальность обучения работе с нейросетями подтверждает исследование НИУ ВШЭ, проведенное в мае—июне 2026 года среди более чем 600 учеников 6–11-х классов по всей России. Согласно его результатам, примерно каждый четвертый опрошенный не проверяет материалы, полученные с помощью ИИ. Авторы рекомендуют обучать школьников проверять ответы нейросетей и сверять их с источниками.