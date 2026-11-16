Эксперт: опыт краснодарских школ можно учесть при создании образовательного ИИ

Эксперт также указывает, что нейросеть может помочь педагогам при подготовке уроков и проверке знаний: предлагать планы занятий, упражнения разной сложности и задачи для закрепления материала, а при проверке ответов — указывать на ошибки и собирать статистику по классу. При этом итоговую оценку должен выставлять учитель.