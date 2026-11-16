Со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту установят пункты обогрева
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организуют два пункта обогрева для водителей. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. В пунктах автомобилисты смогут согреться и выпить горячего чая. Также для них установят биотуалеты, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Движение по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня. Глава региона призвал автомобилистов учитывать ситуацию при планировании поездок, сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мост был атакован ВСУ. По данным Минтранса РФ, пострадавших в результате налета нет.