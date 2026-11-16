Со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту установят пункты обогрева

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организуют два пункта обогрева для водителей. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. В пунктах автомобилисты смогут согреться и выпить горячего чая. Также для них установят биотуалеты, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.