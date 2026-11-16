В Оренбуржье осужденный за убийства и нападения на людей не смог освободиться досрочно
Суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
По информации ведомства, в августе 2001 года мужчина в составе группы лиц по предварительному сговору нападал на жителей Вольска Саратовской области. Так, злоумышленники проникли в жилище потерпевших, чтобы завладеть ценными вещами, и убили троих человек, двое граждан начали просить о помощи. Испугавшись, нападавшие не успели завладеть ценностями и скрылись с места преступления.
Через два часа преступники напали на случайных прохожих и тоже попытались их убить. Одна из жертв спугнула их, поскольку начала кричать и просить о помощи. Еще через час злоумышленники беспричинно избили другого гражданина и похитили его вещи. Спустя некоторое время в ходе распития спиртного между фигурантами возник конфликт и один из них был убит подельниками.
Осужденный провел в местах лишения свободы более 25 лет и настаивал на своем исправлении. Однако прокурор отметил, что мужчина неоднократно нарушал установленный порядок отбывания наказания, в связи с чем цели наказания до настоящего времени не достигнуты.