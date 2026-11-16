В Оренбуржье осужденный за убийства и нападения на людей не смог освободиться досрочно

Через два часа преступники напали на случайных прохожих и тоже попытались их убить. Одна из жертв спугнула их, поскольку начала кричать и просить о помощи. Еще через час злоумышленники беспричинно избили другого гражданина и похитили его вещи. Спустя некоторое время в ходе распития спиртного между фигурантами возник конфликт и один из них был убит подельниками.