Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи со смертью главы Курганинского района
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью главы Курганинского района Андрея Ворушилина. Как сообщает пресс-служба администрации региона, глава Кубани направил телеграмму родным и близким покойного.
«Трудно говорить об Андрее Николаевиче в прошедшем времени. Более десяти лет он возглавлял Курганинский район, и я лично знал его как надежного, ответственного руководителя, большого профессионала и неравнодушного человека»,— заявил Вениамин Кондратьев.
По его словам, для Краснодарского края смерть Андрея Ворушилина после тяжелой болезни является невосполнимой утратой.
Ранее сообщалось, что Андрей Ворушилин умер 15 ноября в возрасте 61 года.