Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи со смертью главы Курганинского района

«Трудно говорить об Андрее Николаевиче в прошедшем времени. Более десяти лет он возглавлял Курганинский район, и я лично знал его как надежного, ответственного руководителя, большого профессионала и неравнодушного человека»,— заявил Вениамин Кондратьев.