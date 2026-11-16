Кубань заняла 11-ю строчку в рейтинге регионов по приверженности жителей ЗОЖ

Краснодарский край занял 11-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Кубань набрала 67,6 балла. При составлении рейтинга учитывались девять показателей, в том числе потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, уровень физической активности населения и условия труда. Об этом сообщает «РИА Новости».