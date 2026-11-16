Кубань заняла 11-ю строчку в рейтинге регионов по приверженности жителей ЗОЖ
Краснодарский край занял 11-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Кубань набрала 67,6 балла. При составлении рейтинга учитывались девять показателей, в том числе потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, уровень физической активности населения и условия труда. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным Минспорта РФ, физкультурой и спортом в Краснодарском крае занимаются 70,4% жителей. По этому показателю регион занимает четвертое место в стране. Ранее Кубань вошла в тройку лидеров рейтинга регионов с наименьшей долей курящего населения, заняв второе место.
Первую десятку рейтинга по приверженности ЗОЖ составили Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Москва, Пензенская область, Санкт-Петербург, Калмыкия и Адыгея.
В нижней части списка оказались Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская и Камчатская области, а также Хакасия.