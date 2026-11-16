В Краснодаре бензин АИ-92 есть на 100 из 102 работающих АЗС

В Краснодаре утром 16 ноября работали 102 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 был в наличии на 100 из них, АИ-95 — на 92, дизельное топливо — на 98, АИ-100 — на 14 заправках. Об этом сообщили МЦУ города.