Долги экс-руководства ФК «Кубань» на 1,6 млрд рублей выставили на торги

ФК «Кубань» существует с 1928 года, в Премьер-лиге выступал с 2011 по 2016 год. По данным администрации края, в 2016 году бюджет клуба равнялся 1,5 млрд руб. В 2016 году из состава учредителей НАО вышла корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), которая ранее являлась основным источником финансирования клуба.