Долги экс-руководства ФК «Кубань» на 1,6 млрд рублей выставили на торги
Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб „Кубань“» Евгений Слушкин выставил на открытые торги право требования о солидарном взыскании субсидиарной задолженности с бывшего руководства клуба. Лот, включающий претензии к ООО «Управляющая компания „Футбольный клуб "Кубань"“» и Геннадию Крапивке, оценен в 1,65 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги в форме открытого аукциона с открытой подачей ценовых предложений состоятся 28 декабря 2026 года на электронной торговой площадке ООО «МЭТС». Прием заявок на участие в торгах открыт с 16 ноября по 21 декабря 2026 года.
Лот включает в себя право требования НАО «ФК „Кубань“» к ООО «УК „ФК "Кубань"“» и Крапивке Геннадию Александровичу о солидарном взыскании задолженности в порядке субсидиарной ответственности.
Право подтверждено определением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.07.2026 по делу. Размер является оставшейся частью субсидиарной задолженности, подлежащей реализации. Шаг аукциона и задаток — по 5% от начальной цены (82,59 млн руб.).
Ценовые предложения подаются на ЭТП 28 декабря 2026 года с 11:00 по регламенту площадки. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену. Итоги фиксируются на ЭТП сразу по окончании аукциона.
ФК «Кубань» существует с 1928 года, в Премьер-лиге выступал с 2011 по 2016 год. По данным администрации края, в 2016 году бюджет клуба равнялся 1,5 млрд руб. В 2016 году из состава учредителей НАО вышла корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), которая ранее являлась основным источником финансирования клуба.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», согласно решению арбитражного суда Краснодарского края от 17 декабря 2018 года НАО «Футбольный клуб „Кубань“» был признан банкротом, и в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Всего за два с небольшим месяца в адрес банкрота поступило требований на общую сумму 65,43 млн руб. Помимо требований футболистов, с клуба взыскивали свои деньги ООО «Сити-Клиник» за оказание платных медуслуг, ООО «Тревел Сити-Дон» — за транспортные услуги, ЗАО «Гостиничный комплекс „Екатерининский“» — за услуги размещения, ООО «Чистый город» — за клининговые услуги, ООО «Авиапартнер» — за перелеты, а также ряд других фирм и частных лиц, требования которых были внесены в реестр третьей очереди.
В 2018 году РФС отказал клубу в лицензии на участие в ФНЛ из-за миллиардных долгов, клуб не подал апелляцию, а 30 мая того же года стало известно о прекращении выступлений. В июле 2018-го уже несуществующую «Кубань» ФИФА оштрафовала на 15 тыс. швейцарских франков за долги перед бывшими игроками. В 2019 году общая сумма требований к НАО ФК «Кубань» составляла свыше 1,4 млрд руб.