Средняя стоимость комнаты в Краснодаре выросла до 1,82 млн рублей
В Краснодаре средняя стоимость комнаты за год выросла на 7,7%, до 1,82 млн руб. Город занял 18-е место среди 70 исследованных населенных пунктов. В целом по России такие объекты подорожали на 6,1%, до 1,59 млн руб. Это следует из исследования федерального портала «Мир квартир».
Рост цен зафиксирован в 58 городах из 70, в 11 стоимость комнат снизилась, еще в одном осталась без изменений. Наиболее заметно объекты подорожали в Иванове — на 30,7%, до 1,15 млн руб., Тольятти — на 26,9%, до 958 тыс. руб., и Череповце — на 24,4%, до 881 тыс. руб. В Мурманске рост составил 22%, в Чебоксарах — 20,6%, в Смоленске и Оренбурге — по 19,6%, в Белгороде — 19,2%, в Кирове — 19,1%.
Снижение стоимости комнат отмечено в Новокузнецке и Ленинградской области — на 10,9% в каждом случае, Магнитогорске — на 8,7%, Сургуте — на 6,5%, Волжском — на 5,4%, Тюмени и Орле — на 4,9%, Архангельске — на 4,4%. В Ростове-на-Дону цены уменьшились на 3,8%, до 1,45 млн руб., в Ярославле — на 2,1%, в Симферополе — на 1,5%.
Самые дорогие комнаты продаются в Москве — в среднем за 4,93 млн руб. За год они подорожали на 5,8%. В Сочи средняя цена достигла 3,84 млн руб. (+10,9%), в Санкт-Петербурге — 3,04 млн руб. (+14,4%). В Московской области стоимость составила 2,15 млн руб. (+5,9%).
Количество объявлений о продаже комнат на портале Mirkvartir.ru за год увеличилось на 7%. Средняя площадь объекта составляет 21 кв. м. В исследовании отмечается, что за год этот показатель вырос на 4,5 кв. м.
По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, комнаты в среднем на 60% дешевле малогабаритных квартир-студий и на 78% — полноразмерных квартир. Однако спрос на них ниже из-за ограниченной приватности: жильцам приходится пользоваться общей кухней и санузлом. Господин Луценко отмечает, что за год комнаты подорожали на 6%, тогда как студии — на 13%, обычные квартиры — на 12%.