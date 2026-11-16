Средняя стоимость комнаты в Краснодаре выросла до 1,82 млн рублей

Рост цен зафиксирован в 58 городах из 70, в 11 стоимость комнат снизилась, еще в одном осталась без изменений. Наиболее заметно объекты подорожали в Иванове — на 30,7%, до 1,15 млн руб., Тольятти — на 26,9%, до 958 тыс. руб., и Череповце — на 24,4%, до 881 тыс. руб. В Мурманске рост составил 22%, в Чебоксарах — 20,6%, в Смоленске и Оренбурге — по 19,6%, в Белгороде — 19,2%, в Кирове — 19,1%.