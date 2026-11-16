Полицейские Югры задержали за вымогательства автора каналов с оскорблениями

По информации оперативников, вологжанин создал более 10 каналов, имитирующих городские паблики различных регионов России, включая Нижневартовск (ХМАО-Югра). Там он выкладывал фото местных жителей и ложную оскорбительную информацию про них. Двое вартовчан 18 и 15 лет увидели посты со своими фото, написали администратору и попросили удалить публикации. Подозреваемый ответил, что удалит, если они отправят ему деньги. Потерпевшие перечислили средства, но после этого обратились в полицию.