Полицейские Югры задержали за вымогательства автора каналов с оскорблениями
Во время командировки в Вологду полицейские Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) задержали 18-летнего администратора Telegram-каналов. В его отношении возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ), сообщили в полиции ХМАО.
По информации оперативников, вологжанин создал более 10 каналов, имитирующих городские паблики различных регионов России, включая Нижневартовск (ХМАО-Югра). Там он выкладывал фото местных жителей и ложную оскорбительную информацию про них. Двое вартовчан 18 и 15 лет увидели посты со своими фото, написали администратору и попросили удалить публикации. Подозреваемый ответил, что удалит, если они отправят ему деньги. Потерпевшие перечислили средства, но после этого обратились в полицию.
Задержанный дал признательные показания и подтвердил, что является владельцем и администратором нескольких каналов. Они были созданы для получения дохода за удаление порочащего контента. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все Telegram-каналы заблокированы. Устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности и все потерпевшие.