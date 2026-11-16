Жителя Кубани осудили на 14 лет за обещание перевести бойца СВО с передовой

Кроме того, этот фигурант незаконно приобрел и перевез из Донецкой Народной Республики в Анапу 30 патронов и ручные осколочные гранаты. Боеприпасы и взрывные устройства он хранил дома и в гараже до обнаружения и изъятия правоохранительными органами. Часть переданных ему на временное хранение боеприпасов и взрывных устройств приобрел второй фигурант.