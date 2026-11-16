Жителя Кубани осудили на 14 лет за обещание перевести бойца СВО с передовой
Анапский городской суд Краснодарского края приговорил двух местных жителей к 14 и 8,5 года лишения свободы за мошенничество в отношении семьи участника специальной военной операции и незаконный оборот боеприпасов и взрывных устройств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным суда, один из осужденных сообщил родственникам военнослужащего, находившегося на линии боевого соприкосновения, что за денежное вознаграждение может помочь перевести его в тыл, в другое подразделение и обеспечить более безопасные условия службы. Потерпевшие поверили ему и передали более 4 млн руб.
Кроме того, этот фигурант незаконно приобрел и перевез из Донецкой Народной Республики в Анапу 30 патронов и ручные осколочные гранаты. Боеприпасы и взрывные устройства он хранил дома и в гараже до обнаружения и изъятия правоохранительными органами. Часть переданных ему на временное хранение боеприпасов и взрывных устройств приобрел второй фигурант.
Одному из подсудимых суд назначил 14 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб., второму — 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. руб.
Кроме того, автомобиль Mercedes-Benz ML 350, принадлежавший второму осужденному и использовавшийся при совершении преступления, конфискован в доход государства.