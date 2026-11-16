Уроженца Сумской области задержали в Крыму за сбор данных о кораблях ЧФ
ФСБ сообщила о задержании в Крыму мужчины, подозреваемого в государственной измене, шпионаже и незаконных действиях со взрывчатыми веществами. По версии спецслужбы, уроженец Сумской области собирал для СБУ сведения о расположении кораблей Черноморского флота и боевых позициях подразделений ПВО на полуострове.
Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ, задержанный — гражданин России и Украины 1971 года рождения. По данным ведомства, он установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и по его заданию передавал информацию о военных объектах.
В ФСБ утверждают, что после получения российского гражданства в 2024 году мужчина продолжил сотрудничество с украинскими спецслужбами. Помимо сбора разведывательных сведений, он подбирал места для организации тайников, извлекал из них компоненты взрывных устройств и передавал СБУ координаты схронов.
Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ), шпионаже (ст. 276 УК РФ) и незаконных действиях со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами (ст. 222.1 УК РФ). Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.