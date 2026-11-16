Обломки БПЛА обнаружили по 19 адресам под Краснодаром
Обломки БПЛА обнаружили по 19 адресам в станицах Северской и Дербентской, а также в поселке городского типа Ильском. В отдельных домовладениях повреждены кровли, навесы и остекление. Специалисты обследуют территорию, работают оперативные и специальные службы, передает оперштаб Кубани.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края увеличилось до шести человек. В их числе двое детей. Госпитализировали двух взрослых и ребенка, еще троим пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь ПВО перехватили и уничтожили 1 336 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Кубанью и Крымом.