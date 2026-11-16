Обломки БПЛА обнаружили по 19 адресам под Краснодаром

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края увеличилось до шести человек. В их числе двое детей. Госпитализировали двух взрослых и ребенка, еще троим пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.