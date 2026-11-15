Атаку БПЛА отражают в Краснодаре, звучат сирены
В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.
Тем, кто находится дома, рекомендовано не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Пользоваться лифтами не следует, также необходимо держаться подальше от окон и дверей и не оставаться на лестничных площадках.
Находящимся на улице советуют укрываться в цокольных этажах зданий, паркингах или подземных переходах. Не рекомендуется прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах. Если сигнал застал человека в машине, ему следует покинуть ее и найти укрытие.
О замеченных беспилотниках необходимо сообщать по номеру 112. Публиковать в социальных сетях фото и видео БПЛА, мест их падения, работы систем противовоздушной обороны и оперативных служб запрещено. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Жителям рекомендовано дождаться отмены сигнала опасности и следить за сообщениями официальных источников.