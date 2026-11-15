Атаку БПЛА отражают в Краснодаре, звучат сирены

Тем, кто находится дома, рекомендовано не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Пользоваться лифтами не следует, также необходимо держаться подальше от окон и дверей и не оставаться на лестничных площадках.