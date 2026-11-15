ФК «Сочи» сыграл вничью с «Шинником»

Незадолго до перерыва южане имели реальные шансы для взятия ворот. После удара Михаила Игнатова мяч угодил в перекладину, а на добивании Захар Федоров пробил выше ворот. Вскоре после розыгрыша углового Александр Осипов отправил мяч в сетку ворот «Шинника», но сделал это с нарушением правил. Сочинцы больше владели мячом в первом тайме, но не смогли конвертировать преимущество в забитый гол.