ФК «Сочи» сыграл вничью с «Шинником»
Футбольный клуб «Сочи» в рамках 19-го тура Первой лиги на своем поле поделил очки с ярославским «Шинником». Игра завершилась со счетом 0:0.
Незадолго до перерыва южане имели реальные шансы для взятия ворот. После удара Михаила Игнатова мяч угодил в перекладину, а на добивании Захар Федоров пробил выше ворот. Вскоре после розыгрыша углового Александр Осипов отправил мяч в сетку ворот «Шинника», но сделал это с нарушением правил. Сочинцы больше владели мячом в первом тайме, но не смогли конвертировать преимущество в забитый гол.
После перерыва игра раскрылась. «Барсы» создали ряд по-настоящему опасных моментов, и работы у голкипера «Шинника» Никиты Яновича было много. Однако хозяевам распечатать ворота ярославцев так и не удалось. В итоге – ничья 0:0. Игроки «Сочи» уходят без забитого мяча в третьем матче кряду.
После 18 матчей сочинцы имеют в активе 33 очка и занимают 4-е место. В следующем туре в рамках Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 21-го ноября на своем поле с московским «Велесом». Будущий соперник расположился на 5-й строчке в табели о рангах