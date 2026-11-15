Депутатам-единороссам рассказали о партийных задачах и внутренних угрозах

Мероприятие открыл председатель ЕР Дмитрий Медведев, напомнивший депутатам, что каждый из них представляет не только себя, но и всю партию, а потому несет ответственность за ее репутацию. «Мы с вами не имеем права на громкие слова… И у нас нет права на ошибку, поскольку после этого вступает цепная реакция. В конечном счете это отражается на авторитете всех органов власти в стране, включая даже главу государства»,— почеркнул господин Медведев, чье выступление опубликовала пресс-служба ЕР. Он также призвал единороссов активнее работать в регионах и не ограничивать общение с избирателями периодом выборных кампаний. Отдельно политик предостерег депутатов от попыток «спрятаться» за популярностью президента и подчеркнул, что каждый из них должен участвовать в партийной жизни и учитывать решения руководящих органов.