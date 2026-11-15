Депутатам-единороссам рассказали о партийных задачах и внутренних угрозах
В подмосковной мастерской управления «Сенеж» прошел закрытый семинар для актива фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме. Перед единороссами выступили сотрудники внутриполитического блока Кремля, мэр Москвы Сергей Собянин, а также чиновники и бизнесмены, отвечающие за цифровизацию. По данным “Ъ”, парламентариям дали понять, что готовиться к выборам 2031 года нужно уже сейчас.
Мероприятие открыл председатель ЕР Дмитрий Медведев, напомнивший депутатам, что каждый из них представляет не только себя, но и всю партию, а потому несет ответственность за ее репутацию. «Мы с вами не имеем права на громкие слова… И у нас нет права на ошибку, поскольку после этого вступает цепная реакция. В конечном счете это отражается на авторитете всех органов власти в стране, включая даже главу государства»,— почеркнул господин Медведев, чье выступление опубликовала пресс-служба ЕР. Он также призвал единороссов активнее работать в регионах и не ограничивать общение с избирателями периодом выборных кампаний. Отдельно политик предостерег депутатов от попыток «спрятаться» за популярностью президента и подчеркнул, что каждый из них должен участвовать в партийной жизни и учитывать решения руководящих органов.
После выступления Дмитрия Медведева началась закрытая часть семинара. Как рассказали “Ъ” несколько депутатов, перед ними выступили первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко, начальники управлений президента по внутренней политике, по мониторингу и анализу социальных процессов и по общественным проектам Андрей Ярин, Александр Харичев и Сергей Новиков, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам собеседников “Ъ”, господин Кириенко дал понять, что начался новый избирательный цикл и уже пора готовиться к думским выборам-2031, а главное — к президентской кампании-2030. В связи с этим он призвал депутатов изменить их устоявшийся образ и не убеждать избирателей умными рассуждениями и цифрами, а вызывать в них живой отклик и «гасить эмоцию эмоцией». Сергей Кириенко напомнил, что узнаваемость депутата на его территории должна достигать 30%.
Андрей Ярин выступил с докладом о внутриполитической устойчивости, рассказав про угрозы и способы противодействия им. По словам источников “Ъ”, речь шла о межэтнических конфликтах, фейках и других рисках для внутренней стабильности. Чиновник подчеркнул, что депутаты не могут оставаться в стороне от этих проблем, поскольку Россия находится в состоянии внешнего конфликта, сообщил один из собеседников “Ъ”.