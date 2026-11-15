В Анапе осенью и зимой высадят около 300 тысяч цветов

Ранее в Анапе подвели промежуточные итоги ремонта улично-дорожной сети. Как сообщила Светлана Маслова, в 2026 году в муниципалитете отремонтировано 240 тыс. кв. м дорог с грунтовым и щебеночным покрытием, что более чем в два раза превышает показатель 2025 года (111 тыс. кв. м). В муниципалитете была опробована новая технология укрепления дорожного покрытия с использованием асфальтогранулята — материал укладывали с последующим уплотнением и проливкой битумной эмульсии. Практика показала положительный результат, однако применить технологию удалось не везде: необходимо твердое основание. Там, где условия не позволяли использовать асфальтогранулят, дороги отсыпали щебнем — это позволяет сформировать более прочное основание и в дальнейшем при необходимости перейти к устройству покрытия с применением асфальтогранулята.