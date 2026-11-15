В Анапе осенью и зимой высадят около 300 тысяч цветов
В Анапе продолжается комплексное озеленение общественных пространств, сообщила глава города Светлана Маслова.
«Продолжаем комплексное озеленение общественных пространств. Высадку деревьев в рамках агротехнического сезона начали 4 ноября в Ореховой роще», — написала она в мессенджере «Макс».
По словам мэра, в настоящее время специалисты работают на Межсанаторном проезде, где уже высажены 40 ленкоранских акаций. До конца года здесь планируется сформировать аллею из более чем 100 деревьев.
На центральной набережной придают форму порядка 300 зеленым насаждениям — бересклетам, фотиниям, можжевельникам и кипарисам. В сквере Аванесова формируют живую изгородь из сирийской розы и вяза. Как отметили в администрации, особое внимание уделяется не только декоративным качествам насаждений, но и их адаптации к местным климатическим условиям.
Продолжается и сезонное цветочное оформление. Осенью и зимой планируется высадить около 300 тыс. цветов. Уже украшены мемориал у входа на старое кладбище, скверы К. Соловьяновой и П. Саркисьяна, бульвар Евскина. На памятных местах высаживают красные виолы и тюльпаны, а на развязке улиц Омелькова и Ленина цветники оформляют в красно-желтой гамме.
Яркие цветочные композиции появятся на набережной, а также на пересечении улиц Ленина и Владимирской, Ленина и Протапова. Здесь высадят виолы разных оттенков, а весной взойдут разноцветные тюльпаны. В мэрии подчеркнули, что работа по озеленению будет продолжена и охватит все основные зоны города-курорта.
Ранее в Анапе подвели промежуточные итоги ремонта улично-дорожной сети. Как сообщила Светлана Маслова, в 2026 году в муниципалитете отремонтировано 240 тыс. кв. м дорог с грунтовым и щебеночным покрытием, что более чем в два раза превышает показатель 2025 года (111 тыс. кв. м). В муниципалитете была опробована новая технология укрепления дорожного покрытия с использованием асфальтогранулята — материал укладывали с последующим уплотнением и проливкой битумной эмульсии. Практика показала положительный результат, однако применить технологию удалось не везде: необходимо твердое основание. Там, где условия не позволяли использовать асфальтогранулят, дороги отсыпали щебнем — это позволяет сформировать более прочное основание и в дальнейшем при необходимости перейти к устройству покрытия с применением асфальтогранулята.
В настоящее время работы на улицах из первоочередного перечня подходят к завершению. Далее в администрации сформируют перечень сельских улиц, которые будут приведены в порядок в 2027 году.