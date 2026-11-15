«Локомотив-Кубань» переиграл УНИКС
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 106:89 одержал победу над казанским УНИКСом в рамках 2-го тура группового этапа турнира Winline Basket Cup.
Стартовая четверть началась с абсолютно равной борьбы. Команды поочередно обменивались точными бросками, не позволяя друг другу убежать в отрыв. Однако после экватора десятиминутки казанцы добавили оборотов и агрессии в атаке, доведя преимущество до +11 очков. Но к концу отрезка «железнодорожники» сократили отставание до минимума — 19:21.
Во второй четверти краснодарцы заиграли более результативно и гораздо вариативнее в атаке. Южане начали регулярно находить бреши в обороне УНИКСа, реализуя важные броски. На отдых команды ушли при счете 46:42 в пользу «Локо». После смены сторон кубанцы сделали весомую заявку на успех, увеличив разницу до +20 очков. В решающем отрезке гости оказали сопротивление и попытались вернуться в игру, но отыграть столь весомую разницу не смогли. В итоге — победа «Локомотива-Кубань» со счетом 106:89.
Самым результативным игроком южан стал Иван Самойленко. В его активе 15 очков. В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 18 ноября встретятся в Екатеринбурге с местным «Уралмашем».