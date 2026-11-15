«Локомотив-Кубань» переиграл УНИКС

Во второй четверти краснодарцы заиграли более результативно и гораздо вариативнее в атаке. Южане начали регулярно находить бреши в обороне УНИКСа, реализуя важные броски. На отдых команды ушли при счете 46:42 в пользу «Локо». После смены сторон кубанцы сделали весомую заявку на успех, увеличив разницу до +20 очков. В решающем отрезке гости оказали сопротивление и попытались вернуться в игру, но отыграть столь весомую разницу не смогли. В итоге — победа «Локомотива-Кубань» со счетом 106:89.