В Севастополе временно ограничена подача электричества
В Севастополе введено временное ограничение электроснабжения из-за угрозы перегруза сетей. Об этом сообщает правительство города.
Подчеркивается, что временное ограничение подачи электричества – вынужденная мера, которая принята, чтобы снять перегруз электрических сетей за пределами региона и не допустить аварии во всей энергосистеме.
Уточняется, что энергетики регулируют нагрузку на сети в реальном времени, принимая в расчет меняющеюся ситуацию.