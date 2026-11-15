Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Севастополе временно ограничена подача электричества

В Севастополе введено временное ограничение электроснабжения из-за угрозы перегруза сетей. Об этом сообщает правительство города.

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Купить фото
Подчеркивается, что временное ограничение подачи электричества – вынужденная мера, которая принята, чтобы снять перегруз электрических сетей за пределами региона и не допустить аварии во всей энергосистеме.
Уточняется, что энергетики регулируют нагрузку на сети в реальном времени, принимая в расчет меняющеюся ситуацию.

Авторы

  • Андрей Петров