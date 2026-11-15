Минувшей ночью ПВО снова работали по беспилотникам над Кубанью и Крымом
В ночь на воскресенье силы ПВО вновь работали по украинским беспилотникам в небе над Кубанью, Крымом, а также авкаториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны России.
Всего в течение минувшей ночи над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей были перехвачены и уничтожены 533 украинских БПЛА самолетного типа.