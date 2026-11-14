Синоптик предупредил о сильных ливнях на побережье Кубани
Сильные дожди вновь ожидаются в Краснодарском крае в выходные. Наибольшее количество осадков прогнозируют на побережье Черного моря. Местами может выпасть до 20–30 мм дождя. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, непогоду в большинстве регионов европейской части России принесет североатлантический циклон с центром над Белым морем. Связанный с ним холодный атмосферный фронт пройдет от Крайнего Севера через Поволжье, низовья Дона и Крым.
В северных и северо-западных регионах страны ожидаются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. В центральных и южных районах преимущественно будут идти дожди. Местами количество осадков составит 10–20 мм, а на черноморском побережье Краснодарского края — до 20–30 мм.
Миллиметр осадков соответствует одному литру воды на квадратный метр поверхности. Таким образом, при выпадении 30 мм дождя на каждый квадратный метр придется около 30 литров воды, или три ведра.
Кроме того, в Краснодарском крае ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 23 м/с. В южной части региона возможны осадки, которые достигнут опасных значений. В отдельных районах также прогнозируют подъем уровня воды в реках.
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует с вечера 14 ноября до утра 15 ноября.