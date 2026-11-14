Синоптик предупредил о сильных ливнях на побережье Кубани

В северных и северо-западных регионах страны ожидаются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. В центральных и южных районах преимущественно будут идти дожди. Местами количество осадков составит 10–20 мм, а на черноморском побережье Краснодарского края — до 20–30 мм.