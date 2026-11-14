Поликлиники Кубани проведут бесплатные медосмотры в выходные
В поликлиниках и районных больницах Краснодарского края 14 и 15 ноября пройдут дни бесплатной диспансеризации. Жители смогут проверить здоровье без предварительной записи. Об этом сообщили в администрации региона.
В медицинских учреждениях будут работать профильные специалисты, в том числе офтальмологи, кардиологи и неврологи. Также пациенты смогут пройти диагностические обследования: сделать электрокардиограмму (ЭКГ), УЗИ и флюорографию.
Первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская сообщила, что при выявлении факторов риска пациентам выдадут направления на дополнительные обследования.
Помимо медицинских осмотров, для жителей организуют «школы здоровья» и лекции о важности здорового образа жизни. Участникам расскажут о принципах ЗОЖ и профилактике заболеваний.
Пройти обследование можно будет бесплатно и без предварительной записи. Для этого необходимо обратиться в поликлинику или районную больницу в дни проведения акции.
При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.