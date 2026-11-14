Температура на Кубани за выходные может снизиться на 12 градусов

В Краснодарском крае 14 ноября ожидаются дожди и порывистый ветер, а к вечеру регион накроет холодный атмосферный фронт. Он принесет резкое похолодание: температура воздуха может снизиться на 10–12 градусов. В ночь на 16 ноября в отдельных районах края прогнозируют заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.