Температура на Кубани за выходные может снизиться на 12 градусов
В Краснодарском крае 14 ноября ожидаются дожди и порывистый ветер, а к вечеру регион накроет холодный атмосферный фронт. Он принесет резкое похолодание: температура воздуха может снизиться на 10–12 градусов. В ночь на 16 ноября в отдельных районах края прогнозируют заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, днем 14 ноября регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ветер останется порывистым.
Ближе к вечеру с северо-запада в Краснодарский край придет холодный атмосферный фронт. Вместе с ним усилятся осадки, а температура воздуха начнет снижаться.
В ночь на 16 ноября на большей части территории края возможны заморозки до -2 градусов. В горных районах температура может опуститься до -7 градусов. Осадки к концу недели постепенно ослабеют и прекратятся.
Кроме того, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. С вечера 14 ноября до утра 15 ноября местами ожидаются сильные дожди и ливни с порывами ветра до 23 м/с. В южной части региона осадки могут достичь опасных значений.
Из-за обильных осадков в отдельных районах края возможно повышение уровня воды в реках. Штормовое предупреждение распространяется на период с вечера 14 ноября до утра 15 ноября.