Ремонт семикилометрового участка дороги у станицы Некрасовской завершат в 2027 году

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края продолжается ремонт семикилометрового участка автодороги Усть-Лабинск—Лабинск—Упорная. Работы ведут в границах станицы Некрасовской по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируют к концу осени 2027 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.