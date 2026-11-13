Ремонт семикилометрового участка дороги у станицы Некрасовской завершат в 2027 году
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края продолжается ремонт семикилометрового участка автодороги Усть-Лабинск—Лабинск—Упорная. Работы ведут в границах станицы Некрасовской по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируют к концу осени 2027 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Сейчас подрядная организация укладывает выравнивающий слой дорожного покрытия. После этого рабочие приступят к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Перед его нанесением дорогу обработают битумной эмульсией.
Щебеночно-мастичный асфальтобетон отличается повышенной износостойкостью и рассчитан на интенсивное движение транспорта. Его используют для верхнего слоя дорожного покрытия.
В министерстве уточнили, что ремонт идет по утвержденному графику. Его завершение запланировано на конец осени 2027 года.
Автодорога Усть-Лабинск—Лабинск—Упорная связывает крупные населенные пункты Краснодарского края. Обновление семикилометрового участка должно повысить безопасность и комфорт движения.
Ранее в Кавказском районе завершили ремонт участка дороги Тбилисская—Кропоткин протяженностью 7,2 км. Работы также провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».