Между Москвой и Крымом запустят дополнительный поезд с 17 декабря

Кроме того, на период зимних каникул РЖД планируют увеличить количество поездов по разным направлениям России. Дополнительные составы будут курсировать с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Всего предусмотрено более 800 дополнительных назначений, в том числе по маршрутам в Краснодарский край.