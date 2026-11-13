Между Москвой и Крымом запустят дополнительный поезд с 17 декабря
Дополнительный поезд «Таврия» запустят между Москвой и Крымом на период новогодних праздников. Состав №443/444 будет курсировать с 17 декабря 2026 года по 18 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд назначили для перевозки пассажиров в Крым и обратно во время новогодних каникул. Из Симферополя состав будет отправляться с 17 декабря по 14 января, а из Москвы — с 19 декабря по 16 января.
Маршрут поезда пройдет через Воронеж и Ростов-на-Дону. Расписание движения состава по территории Крыма перевозчик объявит дополнительно.
Ранее на новогодние праздники также назначили дополнительный поезд №181/182 из Санкт-Петербурга в Крым.
Кроме того, на период зимних каникул РЖД планируют увеличить количество поездов по разным направлениям России. Дополнительные составы будут курсировать с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Всего предусмотрено более 800 дополнительных назначений, в том числе по маршрутам в Краснодарский край.
Дополнительные поезда должны обеспечить перевозку пассажиров в период новогодних праздников, когда увеличивается спрос на железнодорожные билеты.