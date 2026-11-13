На Кубани после аномального тепла ожидаются заморозки до –2 градусов
В Краснодарском крае после аномально теплой погоды ожидается резкое похолодание. К 16 ноября температура воздуха в отдельных районах региона может опуститься до –2 градусов, а в горах — до –7. За несколько дней столбики термометров снизятся на 10–12 градусов. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на 14 ноября температура воздуха составит +12...+17 градусов, в юго-восточных предгорьях — +7...+12. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса. В регионе ожидаются дожди, местами сильные. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, на черноморском побережье — 25 м/с.
В ночь на 15 ноября температура опустится до +1...+6 градусов, на побережье Черного моря — до +4...+9. Днем синоптики прогнозируют +4...+9 градусов. Ожидаются дожди, а в горных районах — осадки в виде мокрого снега. Ветер останется порывистым, но его скорость снизится.
В ночь на 16 ноября на основной территории Краснодарского края температура составит от +3 до –2 градусов. На черноморском побережье ожидается +2...+7, в горах — от –2 до –7 градусов. Днем воздух прогреется до +4...+9 градусов, на побережье — до +7...+12, в горных районах — до 0...+5 градусов. Утром местами возможен туман. Существенных осадков не ожидается.
До похолодания в Краснодарском крае сохраняется опасность сильных дождей и порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, местами скорость ветра может достигать 23 м/с. В южной части региона возможны осадки, соответствующие критериям опасного явления. В отдельных районах также существует вероятность подъема уровня воды в реках.
Новое штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае с вечера 14 ноября до утра 15 ноября. Ожидается, что после этого осадки постепенно ослабеют и прекратятся.