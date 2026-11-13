На Кубани после аномального тепла ожидаются заморозки до –2 градусов

В Краснодарском крае после аномально теплой погоды ожидается резкое похолодание. К 16 ноября температура воздуха в отдельных районах региона может опуститься до –2 градусов, а в горах — до –7. За несколько дней столбики термометров снизятся на 10–12 градусов. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.