Сборная России по футболу прилетела в Краснодар на матч с Венесуэлой

Краснодарский край в составе национальной команды представят восемь игроков. В сборную вызваны Матвей Сафонов, выступающий за французский «ПСЖ», Максим Бориско и Кирилл Данилов из ЦСКА, Николай Комличенко из «Локомотива», Данил Пруцев из «Спартака», Алексей Миранчук из американского клуба «Атланта Юнайтед», а также Станислав Агкацев и Илья Вахания из «Краснодара».