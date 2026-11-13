Сборная России по футболу прилетела в Краснодар на матч с Венесуэлой
Сборная России по футболу прилетела в Краснодар, где 17 ноября проведет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы. Футболистов встретили в аэропорту кубанской столицы. Об этом сообщили в канале воздушной гавани в мессенджере «Макс».
Предстоящая игра будет посвящена 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна и победе сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года. В честь этих событий российские футболисты планируют выйти на поле в ретроформе.
Краснодарский край в составе национальной команды представят восемь игроков. В сборную вызваны Матвей Сафонов, выступающий за французский «ПСЖ», Максим Бориско и Кирилл Данилов из ЦСКА, Николай Комличенко из «Локомотива», Данил Пруцев из «Спартака», Алексей Миранчук из американского клуба «Атланта Юнайтед», а также Станислав Агкацев и Илья Вахания из «Краснодара».
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на ноябрьский сбор. На него пригласили 28 футболистов. В рамках подготовки национальная команда запланировала два товарищеских матча. Первая встреча состоялась 12 ноября в Ташкенте, где россияне сыграли со сборной Узбекистана. Второй матч пройдет 17 ноября в Краснодаре против Венесуэлы.
Билеты на игру с Венесуэлой можно приобрести по цене от 700 руб. Информация о матче и программе для болельщиков размещена на сайте организаторов.