В Ульяновске вынесли приговор жительнице Пензы, применившей насилие в отношении полицейского

Суд установил, что в марте этого года подсудимая нарушала общественный порядок в сквере вблизи вокзала Ульяновск-Центральный. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали сотрудники транспортной полиции. В ответ обвиняемая оказала сопротивление и нанесла одному из них удар ногой в область живота.