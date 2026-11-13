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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске вынесли приговор жительнице Пензы, применившей насилие в отношении полицейского

Железнодорожный районный суд Ульяновска признал виновной 33-летнюю жительницу Пензы по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд установил, что в марте этого года подсудимая нарушала общественный порядок в сквере вблизи вокзала Ульяновск-Центральный. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали сотрудники транспортной полиции. В ответ обвиняемая оказала сопротивление и нанесла одному из них удар ногой в область живота.
Суд назначил жительнице Пензы наказание в виде принудительных работ на 1 год и 6 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Авторы

  • Руфия Кутляева