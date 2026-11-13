На Кубани бывшего газовщика обвинили в хищении 1,6 млн рублей
В Каневском районе Краснодарского края бывшего мастера бригады по газификации обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он завышал стоимость подключения домов и коммерческих помещений к газораспределительным сетям, а часть полученных денег присваивал, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в период с марта 2023 года по август 2026 года жители района обращались к мастеру группы врезок и ремонта службы эксплуатации наружных газопроводов для подключения газоиспользующего оборудования.
По версии следствия, мужчина использовал служебное положение и называл клиентам завышенную стоимость работ по подключению и пуску газа. Часть средств он перечислял в кассу филиала акционерного общества, остальные деньги оставлял себе. Ущерб потерпевшим оценивается в 1,6 млн руб.
Фигуранта задержали и заключили под стражу. Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и ГУ МВД по Краснодарскому краю. Следствие продолжает сбор доказательств.