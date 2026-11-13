На Кубани бывшего газовщика обвинили в хищении 1,6 млн рублей

В Каневском районе Краснодарского края бывшего мастера бригады по газификации обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он завышал стоимость подключения домов и коммерческих помещений к газораспределительным сетям, а часть полученных денег присваивал, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.