Регоператор Кубани повысил цену контракта на вывоз ТКО из Сочи и Сириуса на 52%

Нынешний конкурс стал следствием неудачи предыдущей закупочной процедуры: торги с начальной стоимостью 2,302 млрд руб. не принесли результата — ни один участник рынка не подал заявку на участие. Помимо увеличения цены примерно на 1,21 млрд руб., или около 52,5%, заказчик расширил предмет договора: если прежние торги предполагали исключительно транспортировку отходов, то обновленный лот охватывает и их непосредственный сбор. По этой причине прямое сравнение двух стартовых цен некорректно — объем предусмотренных работ существенно различается. Публичные материалы закупки не объясняют, почему первоначальные торги не привлекли претендентов и какие именно условия были пересмотрены впоследствии.