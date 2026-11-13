Регоператор Кубани повысил цену контракта на вывоз ТКО из Сочи и Сириуса на 52%
Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами в Краснодарском крае АО «Крайжилкомресурс» во второй раз вышел на рынок в поисках подрядчика для организации сбора и транспортировки ТКО на курортных территориях — в Сочи и федеральном округе «Сириус». Извещение о проведении торгов появилось 13 ноября в Единой информационной системе закупок.
Начальная цена нового контракта зафиксирована на уровне 3,512 млрд руб. Прием заявок от претендентов завершится 30 ноября, а подведение итогов намечено на 1 декабря. Площадкой для проведения процедуры выступает ЭТП ГПБ.
Нынешний конкурс стал следствием неудачи предыдущей закупочной процедуры: торги с начальной стоимостью 2,302 млрд руб. не принесли результата — ни один участник рынка не подал заявку на участие. Помимо увеличения цены примерно на 1,21 млрд руб., или около 52,5%, заказчик расширил предмет договора: если прежние торги предполагали исключительно транспортировку отходов, то обновленный лот охватывает и их непосредственный сбор. По этой причине прямое сравнение двух стартовых цен некорректно — объем предусмотренных работ существенно различается. Публичные материалы закупки не объясняют, почему первоначальные торги не привлекли претендентов и какие именно условия были пересмотрены впоследствии.
Согласно расчетам заказчика, за год исполнитель обязан вывезти порядка 346,47 тыс. тонн отходов, включая крупногабаритный мусор, — это в среднем около 950 тонн ежесуточно. Указанный объем является предварительным и привязан к максимальной фактической потребности двух муниципальных образований. В обязанности подрядчика входят погрузка, доставка, разгрузка и передача отходов на объект размещения. Основным местом назначения обозначен полигон в Белореченском районе Краснодарского края; техническая документация также допускает использование иного объекта, предусмотренного региональной схемой обращения с отходами.
Для исполнения контракта претендент обязан располагать парком не менее чем из 150 единиц специализированной техники: 132 мусоровозов, 15 бункеровозов и трех ломовозов. Все машины должны находиться в исправном состоянии и быть оснащены системой спутниковой навигации — ГЛОНАСС или GPS. После каждой рабочей смены подрядчик обязан проводить очистку и мойку транспортных средств.
Конкурсная документация предписывает привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства — их совокупное вознаграждение должно составлять не менее 30% от суммы договора. При этом ответственность за действия таких компаний перед заказчиком несет генеральный исполнитель. Обязательным условием допуска к торгам служит наличие действующей лицензии на транспортирование твердых коммунальных отходов.
АО «Крайжилкомресурс» выполняет функции регионального оператора на территории Краснодарского края и самостоятельно не осуществляет транспортировку ТКО, привлекая для этого профильных подрядчиков через конкурентные закупочные процедуры.