Власти Анапы планируют направить более 1 млрд рублей на автоматизацию водовода

Строительство водовода началось в июле 2026 года. Протяженность сооружения составит 20 км. После его ввода пропускная способность сетей водоснабжения курорта должна вырасти почти на 50 тыс. куб. м в сутки — до 146,5 тыс. куб. м. Завершить строительство планируется в марте 2029 года.