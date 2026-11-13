Власти Анапы планируют направить более 1 млрд рублей на автоматизацию водовода
Администрация Анапы намерена направить более 1 млрд руб. на автоматизацию водовода Ду-900 мм от очистных сооружений водозабора до площадки резервуаров чистой воды в поселке Верхнее Джемете. Информация об этом размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Финансирование поступит из местного бюджета: в 2027 году на закупку предусмотрено 295,1 млн руб., в 2028 году — 770,3 млн руб. Исполнение контракта должно завершиться до 20 июня 2028 года.
Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы по системам автоматизации, электроснабжения и связи, включая монтаж оборудования сетей электроснабжения, устройство системы автоматизации и сетей связи. При этом исполнитель должен ориентироваться на график работ по основному объекту — строительству водовода.
О создании водовода стало известно в ноябре 2024 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 6,12 млрд руб., а завершение планировалось в апреле 2028 года. Объект должен обеспечить подачу питьевой воды в военную часть в поселке Уташ, аэропорт Анапы, Витязево, хутор Нижняя Гостагайка, Капустин и прилегающие населенные пункты.
Строительство водовода началось в июле 2026 года. Протяженность сооружения составит 20 км. После его ввода пропускная способность сетей водоснабжения курорта должна вырасти почти на 50 тыс. куб. м в сутки — до 146,5 тыс. куб. м. Завершить строительство планируется в марте 2029 года.