В Оренбуржье суд взыскал с нефтяников почти 21 млн рублей за загрязнение почвы

Претензии к нефтедобытчику возникли после проверки, которая показала, что на сельхозземлях, часть которых предприятие арендовало, обнаружили следы нефтепродуктов. Экспертиза установила, что загрязнение обнаружено на площади 20,1 тыс. кв. м., а плодородие участка заметно снизилось.