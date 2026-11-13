В Оренбуржье суд взыскал с нефтяников почти 21 млн рублей за загрязнение почвы
Решение устояло в апелляционной инстанции
Апелляционная инстанция Оренбургского областного суда узаконила решение о взыскании с местной нефтяной компании суммы ущерба, причиненного почвам. Компанию обязали выплатить более 20,9 млн руб., все средства будут перечислены в бюджет Красногвардейского района. Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 13 ноября.
Претензии к нефтедобытчику возникли после проверки, которая показала, что на сельхозземлях, часть которых предприятие арендовало, обнаружили следы нефтепродуктов. Экспертиза установила, что загрязнение обнаружено на площади 20,1 тыс. кв. м., а плодородие участка заметно снизилось.
Бузулукский районный суд обязал компанию возместить ущерб почве в размере 20,9 млн руб. Компания подала апелляционную жалобу на это решение, усомнившись в законности полученных доказательств, размерах загрязненной площади и правильности расчета суммы.
Тем не менее, Оренбургский областной суд счел эти доводы несостоятельными. Выводы нижестоящей инстанции подкреплены протоколами проб, лабораторными данными и заключением эксперта, а сумма исчислена по методике Минприроды.