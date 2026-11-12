Иран пригрозил ударами по базам США в Европе
Иран может нанести ракетный удар по американским военным объектам в европейских странах. С такой угрозой выступил 11 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. По его словам, подобный сценарий может быть использован в случае возобновления США полномасштабных военных действий. Как сообщали в этом месяце иранские чиновники, Исламская Республика больше не намерена соблюдать ограничение на дальность ракет на уровне 2 тыс. км, которое она добровольно установила почти 10 лет назад.
«Если США начнут новую войну против Ирана, каждая военная база, участвующая в агрессии, от Западной Азии (имеется в виду Ближний Восток.— “Ъ”) до Европы, станет законной целью для смертоносных ударов Ирана. Никакой безопасной дистанции. Никакого убежища. Никакого иммунитета»,— написал 11 ноября Мохсен Резаи в соцсети X.
В тот же день подобную угрозу повторил заместитель главы Генштаба вооруженных сил Ирана Каюмарс Хейдари. Он сообщил, что Исламская Республика на случай возобновления войны с Соединенными Штатами подготовила список целей, которые находятся за пределами Ближнего Востока. Господин Хейдари подчеркнул: если с территории какой-то страны взлетают истребители бомбить территорию Ирана, иранская сторона без каких-либо ограничений нанесет удар по этой стране.