Иран пригрозил ударами по базам США в Европе

Иран может нанести ракетный удар по американским военным объектам в европейских странах. С такой угрозой выступил 11 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. По его словам, подобный сценарий может быть использован в случае возобновления США полномасштабных военных действий. Как сообщали в этом месяце иранские чиновники, Исламская Республика больше не намерена соблюдать ограничение на дальность ракет на уровне 2 тыс. км, которое она добровольно установила почти 10 лет назад.