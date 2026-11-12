Глава Перми предложил повысить штрафы за безбилетный проезд в два раза

Мэр Перми Эдуард Соснин предложил внести изменения в законопроект об административных правонарушениях в Пермском крае. Законопроект опубликован на сайте Законодательного собрания Пермского края. Как следует из пояснительной записки, предлагается увеличить штраф за безбилетный проезд в транспорте с 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. В обосновании такого предложения отмечается, что величина штрафа была установлена в 2022 году. За это время тариф на проезд в пермском транспорте вырос на 30% - с 33 до 43 руб. «Анализ правоприменительной практики города Перми свидетельствует об отсутствии тенденции к уменьшению числа административных правонарушений, соответственно, существующая мера административного наказания является недостаточной», - говорится в документе.